СРОЧНО: Ильгар Мамедов освобожден

Председатель партии «Республиканская Альтернатива» (ReAL) Ильгар Мамедов окажется на свободе уже сегодня. Как сообщил # адвокат политика Фуад Агаев, Шекинский Апелляционный суд постановил заменить ему оставшийся реальный срок лишения свободы на условное наказания с 2 летним испытательным сроком и запретом на выезд из страны. «Его не выпустили из зала суда, но в скором времени его отпустят из Пенитенциарного Учреждения города Шеки минюста Азербайджана. Постановление вынесено. И согласно этому постановлению, оставшийся срок заключения Ильгара Мамедова, признан условным», — сообщил адвокат Фуад Агаев

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| 2018-08-13T12:28:29+00:00 13 августа 2018, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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