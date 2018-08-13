СРОЧНО: Ильгар Мамедов освобожден

Председатель партии «Республиканская Альтернатива» (ReAL) Ильгар Мамедов окажется на свободе уже сегодня. Как сообщил # адвокат политика Фуад Агаев, Шекинский Апелляционный суд постановил заменить ему оставшийся реальный срок лишения свободы на условное наказания с 2 летним испытательным сроком и запретом на выезд из страны. «Его не выпустили из зала суда, но в скором времени его отпустят из Пенитенциарного Учреждения города Шеки минюста Азербайджана. Постановление вынесено. И согласно этому постановлению, оставшийся срок заключения Ильгара Мамедова, признан условным», — сообщил адвокат Фуад Агаев

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