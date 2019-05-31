Средневзвешенная цена нефти понизилась на $8 за три месяца

Средневзвешенная цена нефти стремится к падению. Цена нефти марки Brent впервые с марта текущего года упала ниже $66 за баррель, а стоимость августовских фьючерсов на ее поставку упала до $65,89 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,02%, до $57,62.

На фоне общего удешевления цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 29 мая составила $71,15, что на $ 1,27 меньше показателя вторника. На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду опустилась до $ 70,30 за баррель, что на $1,29 меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитики связывают падение цен на нефть с публикацией данных об объеме запасов энергоносителей в США. Кроме того, негативное влияние на нефтяной рынок оказывают ближневосточные конфликты и безуспешные торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном. Также эксперты видят угрозу в нарастающей напряженности между США и Ираном, которая может привести к снижению поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

«За последние три недели цена на Brent понизилась на $8 за баррель, — сообщил # руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. — В этом месяце, несмотря на то, что США расширяют свои санкции в отношении Ирана и сводят к минимуму экспортные возможности нефти нашего южного соседа, «черное золото» начало терять в цене. Недавнее снижение цен связано с ростом добычи сланцевой нефти, слухами о том, что Саудовская Аравия с июня месяца поднимет уровень добычи, а также, что наиболее важно, заявлениями президента США о необходимости снижения цен на энергоносители, а также его твитами».

Поскольку мировое предложение нефти составляет 101,42 миллиона баррелей в день, удешевление цены «черного золота» привело к снижению доходов от нефти на 811 миллионов долларов. Учитывая, что ежедневный экспорт нефти из Азербайджана составляет 798 000 баррелей, падение цены нефти сократило ежедневные нефтяные поступления Азербайджана на $6,4 млн, подсчитал экономист. Речь не о прибыли, а выручке, включая расходы Операционной компании.

По мнению Байрамова, данное обстоятельство указывает на необходимость устранения зависимости от энергосырья, поскольку оно отметает надежды на повторение нефтяного бума прежних лет. «Принимая во внимание зыбкость нефтяной конъюнктуры и ее подверженность внешним влияниям, сокращение доли нефти в экспорте и доходах бюджета должно быть главной целью в последующие годы. Даже если текущие индексы считаются приемлемыми, последние события не формируют оптимистичный настрой на энергетическом рынке», — сказал Байрамов, отметив, что в любом случае, ликвидация нефтяной зависимости и диверсификация экономики остаются единственным альтернативным способом застраховать новые шоки.

Эксперты анонсируют падение нефтяных индексов в долгосрочной перспективе. Так, уже к 2023 году нефть Ирана и Венесуэлы, которые в настоящее время находятся под санкциями США, вернется на рынок. Причем падению цен на нефть будет способствовать не только снятие санкций с Ирана и Венесуэлы, но и продолжающееся снижение себестоимости добычи.