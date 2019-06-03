Среди соискателей «Золотого мяча» фаворитом Платини является Месси

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч» по итогам 2019 года, сообщает sports.ru.

«На данный момент явный фаворит – Лионель Месси, а за ним идет Криштиану Роналду. Но сейчас еще только июнь, впереди много времени и несколько турниров. Хотя уровень игры Лионеля, несмотря на поражение от «Ливерпуля», намного превзошел любого другого.

Мбаппе? Я вижу в нем возможного приемника Роналду и Месси, которые доминируют в мировом футболе в течение последних десяти лет.

Он напоминает мне бразильца Роналдо по его силе, скорости и умению реализовывать моменты. У него есть все, чтобы добиться успеха, он еще довольно молод. Для меня он лучший игрок из нового французского поколения, даже выше Антуана Гризманна.

Неймар не сконцентрирован на футболе. Это оказывает негативное влияние на его карьеру, он должен пересмотреть свое отношение, потому что у него есть все возможности для успеха с «ПСЖ» и сборной Бразилии. Я надеюсь, что на предстоящем Кубке Америки он будет тем, кем был раньше», – сказал Платини.