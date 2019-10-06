Среди сербов Косова нет единства

6 октября в одном из сепаратистских образований на теле нашей планеты, в «Республике Косово», которую правильнее называть Автономным Краем Косово и Метохия, незаконно отторгнутым от Республики Сербия, состоятся так называемые выборы, которые сепаратисты именуют внеочередными. Причем, кроме албанцев, в парламент пытаются пробиться и представители сербской общины. Официальный Белград призвал поддерживать партию «Сербский список», но албанские сепаратистские власти пытаются расколоть сербский электорат, и в этом им помогает действующая в крае дочерняя структура сербской прозападной оппозиции – «Союз за Косово».

Например, «Центральная избирательная комиссия» Косова наложила штраф в 30 тысяч евро на партию «Сербский список», представляющую интересы сербского меньшинства непризнанной республики, сообщает приштинская газета Koha ditore. Поводом для разбирательства и штрафа стал 48-секундный предвыборный видеоролик с использованием слогана «Когда Сербия зовет, отдаю ей свой голос». Комиссия по апелляциям и оппозиции посчитала, что «Сербский список» таким образом «разжигает межнациональную рознь в Косове». При этом в Комиссию не было подано никаких жалоб на недопустимую риторику.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что «власти» Приштины пытаются всеми возможными способами помешать партии «Сербский список» победить на предстоящих выборах. В частности в этом году впервые будет запрещено голосовать по сербским документам.

Глава сербского МИД подчеркнул, что это все равно не уменьшит результаты «Сербского списка» на выборах, и призвал сербов в Косово и Метохии на этот раз объединиться, пойти на выборы и проголосовать за свою партию.

С таким же обращением выступил и президент Сербии Александар Вучич.

«ЦИК» Косова допустила к выборам 25 политических участников, из которых 20 — политические партии, четыре — коалиции и один — независимый кандидат.

Решение о самороспуске «парламент» принял в августе после отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.

Отметим, что сербы составляют порядка 10% населения Косова. И глава сербской дипломатии И.Дачич, комментируя предстоящие «выборы» в косовский «парламент», заявил кроме прочего, что необходимо привлекать внимание международной общественности к манипуляциям Приштины с сербскими голосами, о которых предупреждал и президент Сербии Александар Вучич. «Кое-кто очень хочет, чтобы в приштинский «парламент» попали представители тех сербов, которые выступают против государственной политики Сербии. Этим они могли бы закрепить легитимизацию суверенитета самопровозглашенной республики Косово», – сказал Дачич.

Таким образом, в преддверии этих «выборов» мы впервые услышали о том, что среди сербов, живущих в сепаратистском регионе, оказывается, тоже не все так уж гладко — отсутствует единое, однозначное отношение к территориальной целостности страны.

Неожиданно прозвучало и предвыборное заявление косовского «министра иностранных дел» Беджета Пацолли. Он сказал, что налоги на товары из Сербии (читай — экономическая блокада сербских анклавов) будут отменены любым политиком, избранным новым «премьер-министром» захваченного сепаратистами края, за исключением вышеупомянутого радикала Рамуша Харадиная. Тот уже дал понять, что блокада сербских анклавов использовалась и будет использоваться им в случае переизбрания «премьером» для торга о признании Сербией окончательной потери Косова.

Но иные претенденты отменят налоги и проложат путь к диалогу. «Это реальность, которая ждет нас после выборов», — уверен Пацолли.

Тем не менее, Белград от традиционной линии отступать не намерен. Заседание Совета Безопасности ООН 31 октября будет посвящено проблеме Косова и Метохии, сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич. По его словам, Белграду удалось договориться с ЮАР, которая в этом месяце возглавляет СБ ООН, заслушать доклад Генерального секретаря ООН по Косову.

«После проволочек, которые устроила Великобритания, сербская делегация смогла вернуть порядок заседаний в прежнее русло, и тема Косова уже стоит в повестке», — сказал Дачич.

Министр подчеркнул, что Сербия продолжит кампанию по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики, и отметил, что «истерика Приштины только вдохновляет его и показывает, насколько нелегитимно желание косоваров быть признанными как суверенное государство». «Мы свою работу продолжим, она еще не закончена. Наша задача — принудить Приштину к компромиссу», — сказал Дачич.

Что ж, остается только надеяться, что Сербии на уровне ООН удастся добиться большего, чем Азербайджану и другим странам, страдающим от сепаратизма. Кто знает, может в случае удачного исхода это станет прецедентом для всех.