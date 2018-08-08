Сработавшие на границе Израиля и Газы сирены оказались ложной тревогой

Израильские военные признали ложной тревогой сирены, прозвучавшие на границе с сектором Газа.
Система оповещения о возможных ракетных и минометных обстрелах ранее сработала в городе Сдероте и прилегающих к нему сельскохозяйственных поселениях.
«Сирены, прозвучавшие в Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев, были, по-видимому, ложной тревогой», — говорится в пресс-релизе.
Инцидент произошел в разгар разработки соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки готовят Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.
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