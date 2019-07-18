Сп(р)ут(ник)

Российско-азербайджанские отношения, согласно официальной риторике государственных структур, «выходят на более высокий уровень партнерства и добрососедства».

Этот анонсируемый политический тренд вроде как начал развиваться на фоне неприкрытого предательства интересов России со стороны блудливого армянского «форпоста».

Казалось, участившиеся реверансы Армении в сторону Запада будут усиливать понимание в Москве растущего значения союзнических отношений с Баку. Однако армянский спрут, поразивший систему государственного управления РФ и подмявший под себя все ключевые сферы российской государственности, активизировал провокационные действия на подрыв российско-азербайджанских отношений.

Российский телеэфир, кишмя-кишит вызывающе доминирующими одиозными армянскими пропагандистами типа Маргариты Симоньян и их российскими прислужниками вроде Соловьева, которые систематически осуществляют выпады в адрес Азербайджана и Турции.

Засилье армянских интересов в общественно-политическом, дипломатическом, медийном поле РФ столь велико, что все чаще возникает сомнение — российские это структуры и СМИ, включая телевидение, или армянские? Это, конечно, вопрос государственной безопасности России, но опосредованно затрагивает и национальные интересы Азербайджана. Поскольку на территории РФ участились провокации против Азербайджана.

Один из последних примеров – позорное задержание, необоснованный арест и последующее выдворение с территории РФ азербайджанского журналиста Фуада Аббасова. Вся эта история была выдержана в целенаправленно оскорбительной форме, и не только в адрес Аббасова, но и всего азербайджанского общества, которое пристально следило за ситуацией, генерируя гнев и возмущение. И не только в связи с неправомерными и оскорбительными действиями по отношению к нашему соотечественнику на территории дружественной вроде страны, но и болезненно переживая практическое бездействие и вялую реакцию ответственных структур в Азербайджане.

Почему одного азербайджанского журналиста, попытавшегося возникнуть на российском информационном поле и хоть как-то возразить армянству, оттуда самым унизительным образом выдворяют, а на территории Азербайджана беспрепятственно функционирует, обрастая влиянием и связями, целая российская структура с армянской начинкой – информационное агентство Sputnik? В данном случае речь идет о структуре, возглавляемой армянами в Москве в лице Маргариты Симоньян, и в Баку – неким Азизом Алиевым, большим другом главы российского медиахолдинга «Life» Арама Габрелянова. Вся эта цепочка — классический случай попытки проникновения армянских элементов в Азербайджан посредством российских структур и каналов влияния.

Sputnik-Азербайджан неоднократно оказывался в эпицентре общественных и медийных скандалов с конкретным указанием фактов, свидетельствующих о неблаговидной, мягко говоря, деятельности Азиза Алиева в Азербайджане, и тех долгосрочных целях, которые преследует он и его покровители.

И как реагируют азербайджанские чиновники, ответственные за это направление? Ответ очевиден: придерживаются принципа «Собака лает, караван идет», в полной уверенности, что азербайджанское общество проглотит и забудет… Главное, чтобы российские партнеры не обиделись.

В результате, не взирая на все общественные кампании, Sputnik-Азербайджан, оберегаемый и охраняемый, не теряет уверенных позиций, как и Азиз Алиев, беспечно продолжающий свою «полезную» деятельность в Азербайджане.

В этой связи остается только напомнить, какой вызов бросил руководству Азербайджана, находясь в Баку, бывший гражданский муж Маргариты Симоньян и директор дирекции мультимедийных центров агентства и радио «Спутник» Андрей Благодыренко. Примчавшись в Баку с целью спасения ценного сотрудника Азиза Алиева, он, если верить источнику, так и заявил:«У руководства Азербайджана не хватит сил закрыть «Спутник-Азербайджан» и никто не посмеет снять с занимаемой должности Азиза Алиева».

Эти вопиющие высказывания Благодыренко так и остались без ответа, мы опять все «проглотили», нас безнаказанно унизили.

Значит, будут новые ситуации, подобные тем, как поступили с Фуадом Аббасовым, и не только на территории России, но и Грузии, или где-нибудь еще.

Азербайджан позиционирует как сильное, стабильное, уверенное государство, имеющее определенный вес на международном уровне. Тогда почему мы глотаем подобные оскорбления, даже в угоду дружественным отношениям с тем или иным государством, в ущерб собственным интересам и национальной самодостаточности?!