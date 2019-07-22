Спрос с Зеленского не за горами

Итак, вечером в воскресенье на Украине закрылись избирательные участки – завершились досрочные выборы в Верховную Раду. Официальные результаты, конечно, пока неизвестны, но опыт других голосований предыдущих лет свидетельствует, что в этой стране вполне можно доверять и итогам работы общественных организаций, задействованных в опросах граждан на выходе из избирательных участков (несомненно, один из признаков демократического развития государства).

Согласно результатам национального экзитпола, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 44,2 процента голосов. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемая такими прокремлевскими политиками, как Вадим Рабинович и Виктор Медведчук (кум Путина). За эту партию проголосовали 11,4 процента избирателей. Пятипроцентный барьер преодолели также партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,8 процента), бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (7,4 процента) и фронтмена группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука «Голос» (6,5 процента).

То есть, согласно предварительным данным, сходу большинство мест в парламенте партия президента не получит. Однако, тут стоит прислушаться к тому, что заявили представители других правых сил, также проходящих в Раду.

Партия «Голос» Святослава Вакарчука не будет формировать коалицию с пророссийскими силами. Зампред партии Ярослав Юрчишин исключил подобный сценарий: «Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, представляющими не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта». «Голос» готов к работе с новыми политическими силами, если «за ними не стоят олигархи»,- подчеркнул Юрчишин.

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее партия «Батькивщина» готова формировать коалицию исключительно с «Голосом» Святослава Вакарчука и с партией Владимира Зеленского «Слуга народа». «Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться «, — подчеркнула Тимошенко.

Спасибо стоит сказать и экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который снял свою партию с гонки и призвал всех сторонников отдать голоса за партию Зеленского.

Исходя из этих заявлений, можно сделать вывод, что партии действующего президента с легкостью удастся сформировать коалицию большинства в Раде. А следом, и близкий по духу Кабинет министров.

Чем это хорошо? Прежде стоит сказать, что лучше было бы, если б партия Зе получила 50+1 на этих выборах, и дело тут не в политических симпатиях и антипатиях. Просто дело в том, как справедливо отметил в Facebook грузинский политолог Гела Васадзе, что сегодня конкретная политическая сила должна взять ответственность за все, что происходит в Украине, и не пенять потом на «объективные» обстоятельства – типа, у нас нет большинства, не можем проводить свою политику, «не виноватые мы, он сам пришел».

То есть, в случае, если «Слуга народа» получит большинство мест в Раде, быстрее станет понятно, что именно представляет из себя Владимир Зеленский, и насколько он серьезен, когда говорит о глубоких реформах.

Но не беда, результаты экзитпола свидетельствуют, что и при ином исходе партии президента удастся без особых усилий сколотить новую правящую команду в парламенте и правительстве, и Зеленскому придется-таки показать свои истинные намерения – ведь меньшинство в Раде не сможет блокировать его законодательные инициативы и обещанные реформы. Так что, спрос с него не за горами. Но это, конечно, в идеале.

К примеру, главный редактор киевского интернет-издания QHA media Рустем Халилов в этом вопросе настроен скептически. В беседе с # он отметил, что «Украина уже сталкивалась с властью, сконцентрированной в одних руках, и в последний раз это закончилось не реформами, а революцией».

Однако, Зеленский слывет демократом, это не Янукович, и он обещал реформы. То есть, если он попытается бороться с коррупцией только на словах, не восстанет ли против него обманутый народ? По словам Р.Халилова, «чтобы восстал украинский народ, нужно все-таки что-то посерьезнее, чем отсутствие успехов в борьбе с коррупцией».

Он отмечает, что «команда «Слуги народа» состоит из очень разных представителей общества, порой с очень разным видением мира и места Украины в нем. Мне очень интересно будет взглянуть, как она поведет себя при голосовании за какие-то краеугольные вопросы. До сих пор, действия президента и его команды не позволяли мне сделать выводы о каком-то их профессионализме».