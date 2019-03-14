Спрос на инвалюту продолжает расти

Государственный нефтяной фонд увеличил продажи доллара в январе-феврале текущего года по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Местные экономисты объясняют это возросшим спросом на инвалюту.

SOFAZ в феврале реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 316,2 млн. долларов, сообщили # в фонде. При этом в прошлом месяце было продано 634,9 млн. долларов. В целом за два истекших месяца по линии фонда было продано 951,1 млн. долларов. По сравнению с упомянутым временным отрезком прошлого года, продажи валюты увеличились на 287,9 млн. долларов (43,4%). Поскольку за январь-февраль минувшего года было реализовано 663,2 млн. долларов.

Первый вопрос в этой связи — чем вызван рост объемов реализуемой валюты? Эксперт экономист Натиг Джафарли объясняет это стечением целого ряда обстоятельств. Одна из причин — рост бюджетных расходов, подстегивающий спрос на доллары. Другая — в растущих позициях импорта.

«Если импорт зарубежных товаров увеличивается, соответственно возрастает спрос на американскую валюту. Это объясняется сильной зависимостью местного рынка от зарубежной продукции. К примеру, в структуре расходов на одежду каждые 65 гяпиков из одного маната конвертируются в доллары для импорта товаров из Китая и Турции», — говорит собеседник.

С его слов, любая экономическая активность в стране сопровождается скачком спроса на американскую валюту, а потому растущие объемы продаж долларовой массы по линии Госнефтефонда не удивляют.

Любой проект, начиная со сборки автомобилей в Нефтчале, увеличивает спрос на инвалюту. Скажем, ухудшение здоровья населения приводит к закупкам заморских лекарственных препаратов, и валюта утекает за границу. Рост зарплат, пенсий, стипендий также сопровождается конвертацией маната в доллары, поскольку львиная доля доходов населения (48% по официальной статистике и 60% согласно неофициальным данным) расходуется на продовольствие. В свою очередь 75% продуктов питания на местном рынке — это импорт или же свое производство из импортируемого сырья. Словом, импорт, упакованный внутри страны, — говорит собеседник.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? По мнению Джафарли, в реалиях местной экономики к этому приводит любая экономическая активность.

За прошлый год Госнефтефонд продал валюты на 6 млрд. 460 млн. долларов, что на 80% больше показателя позапрошлого года. Согласно подсчетам экономиста, объемы валюты, проданной фондом только за семь месяцев истекшего года, равнялись продажам всего прошлого года. Среднемесячный показатель продаж был на уровне 464, 6 млн. долларов, тогда как в прошлом году он составил 299,8 млн. долларов.

Рост валютных продаж в прошлом году экономисты объясняют увеличением импорта. Согласно данным официальной статистики, за одиннадцать месяцев минувшего года импорт в денежном выражении составил 10295,5млн. долларов, что на 32,2% больше, чем в прошлом году. Прошлый год отметился наиболее высокими показателями импорта за период с 2013 года. Результатом этого стало сокращение положительного сальдо во внешней торговле. К концу года ситуация обострилась из-за снижения цены нефти и увеличения ввоза зарубежных товаров. Упомянутые факторы оказывали давление на валютный курс, наблюдавшийся на протяжении всего прошлого года.