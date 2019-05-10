Спрос на доллары упал в апреле

В минувшем месяце государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) сократил продажи валюты банкам почти на 30% по сравнению с мартом.

На организованных Центробанком в апреле девяти валютных аукционах суверенный фонд продал 423,7 млн. долларов, сообщили # в пресс-службе ГНФАР, что на 176 млн. меньше предыдущего месяца. В целом же с начала текущего года по линии нефтяного фонда было реализовано 1 млрд. 975 млн. 300 тыс. долларов США.

Отметим, что пик продаж пришелся на январь этого года — тогда по линии фонда было реализовано 634,9 млн. долларов. К февралю наметился двукратный спад — 316,2 млн. манатов, а в марте показатель увеличился до 600,5 млн. долларов. Как видно, к апрелю интерес к американской валюте в Азербайджане вернулся к исходному февральскому показателю.

По мнению аналитиков, январская напряженность спроса вызвана характерной для начала года динамикой. Что же касается апрельского спада продаж Госнефтефонда, по данным экономистов, сказалось падение интереса к доллару на фоне длительной стабильности курса маната к американской валюте. Для сравнения, риски для маната, обусловленные нестабильностью конъюнктуры нефтяного рынка в прошлом году, обернулись рекордными показателями спроса на доллары.

По данным экономиста Губада Ибадоглу, за прошлый год Госнефтефонд продал валюты на 6 млрд. 460 млн. долларов, что на 80% больше показателя позапрошлого года. Согласно подсчетам экономиста, объемы валюты, проданной фондом только за семь месяцев истекшего года, равнялись продажам всего позапрошлого года. Среднемесячный показатель продаж был на уровне 464, 6 млн. долларов, тогда как в позапрошлом году он составил 299,8 млн. долларов. Кстати, в апреле прошлого года было продано по линии Госнефтефонда 802,6 млн. долларов.

Рост валютных продаж в прошлом году экономисты объясняют увеличением импорта. Согласно данным официальной статистики, за одиннадцать месяцев минувшего года импорт в денежном выражении составил 10295,5млн. долларов, что на 32,2% больше, чем годом раньше. Прошлый год отметился наиболее высокими показателями импорта за весь период с 2013 года. Результатом этого стало сокращение положительного сальдо во внешней торговле. К концу года ситуация обострилась из-за снижения цены нефти и увеличения ввоза зарубежных товаров. Упомянутые факторы оказывали давление на валютный курс, наблюдавшийся на протяжении всего прошлого года.

Тем временем текущий год уже проявил относительно позитивную динамику сокращения валютных продаж. Реализация долларовой массы осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов. Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.