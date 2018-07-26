Спортивный арбитраж оставил в силе решения МОК о дисквалификации российских спортсменок

Спортивный арбитражный суд сообщил в четверг, что он отклонил апелляции трех российских спортсменок на решения Международного олимпийского комитета (МОК), который признал их виновными в нарушении антидопинговых правил.

В сообщении говорится, что суд подтвердил решения МОК о дисквалификации велогонщицы Екатерины Гниденко с Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также серебряного призера в метании копья Марии Абакумовой и серебряного призера в прыжках в длину и тройном прыжке Татьяны Лебедевой с Олимпийских игр 2008 года в Пекине.