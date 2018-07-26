Спортивный арбитраж оставил в силе решения МОК о дисквалификации российских спортсменок

Спортивный арбитражный суд сообщил в четверг, что он отклонил апелляции трех российских спортсменок на решения Международного олимпийского комитета (МОК), который признал их виновными в нарушении антидопинговых правил.

В сообщении говорится, что суд подтвердил решения МОК о дисквалификации велогонщицы Екатерины Гниденко с Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также серебряного призера в метании копья Марии Абакумовой и серебряного призера в прыжках в длину и тройном прыжке Татьяны Лебедевой с Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

42 просмотров
| 2018-07-26T16:04:04+00:00 26 июля 2018, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss