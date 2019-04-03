«Спортивные AirPods» от Apple были разрекламированы до анонса

Реклама спортивных беспроводных наушников Powerbeats Pro, которые еще не были анонсированы Apple, появилась в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает 9to5Mac.

Ключевое отличие «спортивных AirPods» — крепления, охватывающие уши, и надежные затычки для ушного канала, поскольку многие потребители жаловались на то, что стандартные наушники выпадают во время резких движений.

При этом, предположительно, Powerbeats Pro будут обладать чипом H1, который был разработан специально для наушников для повышения производительности, ускоренного соединения, увеличения времени разговора и удобства громкой связи Hey Siri.

Оценить новинку могут в $199.