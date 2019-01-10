«Спортинг» требует от «Атлетико» 105 млн евро

Лиссабонский «Спортинг» хочет через суд получить от мадридского «Атлетико» компенсацию за трансфер хавбека Желсона Мартинша. 23-летний португалец летом перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента и подписал контракт на пять лет.

«Спортинг» хочет через суд получить 105 миллионов евро в качестве компенсации. «Атлетико» готов предложить лишь 15 миллионов евро. Этой суммы недостаточно для португальского клуба, хотя за 30-40 миллионов евро они готовы отказаться от претензий.

Напомним, летом сразу несколько игроков «Спортинга», в частности Мартинш, расторгли контракты в одностороннем порядке. Причиной расторжения контрактов стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы команды.

«Спортинг» опровергает аргументы, которые заставили Мартинша разорвать контракт, поэтому и требует компенсацию.

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