Спорт — источник счастья

Не только деньги делают людей счастливыми, но и спорт. Ученые установили, что люди, занимающиеся спортом, счастливы так же, как и те, кто зарабатывает значительно больше денег, сообщает немецкое издание Focus.

В рамках нового исследования британские и американские ученые под руководством доктора Самими Чекрауда из Оксфордского университета изучили взаимосвязь между физической активностью и психическим самочувствием людей. В ходе эксперимента в период с 2011 по 2015 год жители США проходили телефонный опрос на тему их физического и психического здоровья. Участники эксперимента сообщали о том, как часто за последние 30 дней у них было плохое настроение и сколько раз за этот период они занимались физической активностью.

Ученые пришли к выводу: настоящие домоседы, которые проводят свой день на диване, чувствовали себя душевно плохо более четырех дней в месяц, в то время как участники эксперимента, регулярно занимавшиеся спортом, были в плохом настроении меньше трех дней в месяц, передает издание.

Лучше остальных себя чувствовали те, кто был физически активен 12-22 раза в месяц. Настроение тех, кто занимался спортом ежедневно, наоборот, опускалось до нуля так же часто, как и у тех респондентов, кто не занимался физической активностью, говорится в статье.

Наиболее позитивное воздействие оказывали на людей занятия командными видами спорта, а также езда на велосипеде — те, кто занимался этими видами спорта, были в плохом настроении на 22% реже остальных.

По мнению ученых, регулярные занятия спортом имеют более выраженную взаимосвязь с психическим самочувствием, чем наличие высшего образования (в жизни людей с высшим образованием на 18% меньше «плохих» дней) и, очевидно, могут даже компенсировать отсутствие в зарплате 22 тыс. евро ежегодно. То есть люди, не занимающиеся спортом и имеющие годовую зарплату выше на 22 тыс. евро, счастливы так же, как и те, кто зарабатывает меньше, но регулярно занимается физической активностью, резюмирует издание.