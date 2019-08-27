Спорный статус

Партия президента Украины Владимира Зеленского объявила, что намерена исполнить свое предвыборное обещание и провести изменение в Конституцию относительно лишения членов Рады депутатской неприкосновенности.

«Слуга народа» хочет внести множество изменений в Конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной Рады.

Согласно программе партии, среди них сокращение количества депутатов и отмена депутатской неприкосновенности.

Причем, для принятия соответствующих решений в парламенте «Слуге народа» достаточно голосов своих представителей (ведь по результатам недавних внеочередных выборов она обрела статус правящей партии), но для окончательного внесения поправок в основной закон страны партия рассчитывает и на другие политические силы: «Голос», Европейскую солидарность и «Батькивщину», которые ранее также выступали за отмену депутатской неприкосновенности.

Кроме того, «Слуга народа» намерена закрепить в Конституции уголовную ответственность за так называемое кнопкодавство, когда депутат голосует за отсутствующих коллег, и за прогулы заседаний.

На примере этих готовящихся изменений в дружественной Украине, встает вопрос об уместности такого статуса как «депутатская неприкосновенность» вообще во всех странах мира. Что это — некий рудимент прошлого, или насущная необходимость современности? Наверное, в разных государствах по-разному. Где-то, где царит реальная демократия и в парламенты попадают в том числе честные защитники интересов народа, неприкосновенность дает гарантию результативности их деятельности. Но вряд ли она хороша, когда речь идет о депутатах, которые покупают свои кресла. Скорее всего, они и стремятся-то в парламент только из-за этого самого статуса. Вырисовывается сложный вопрос – что лучше — лишить неприкосновенности всех, или согласиться на то, что ею будут обладать в том числе и коррумпированные, и полукриминальные элементы, проникшие в парламент?

Как заявил # эксперт в области политической географии Ильгар Велизаде, здесь не все так просто и односложно. И потому на этот вопрос какие-то унифицированные ответы найти сложно:

— Дело в том, что депутатская неприкосновенность изначально дает народному избраннику право представлять интересы своих избирателей без оглядки на возможные репрессивные действия со стороны исполнительной власти. То есть, в случае, если такая ситуация возникнет, и исполнительная власть станет защищать какие-то свои интересы, парламентарий уже будет как бы огражден от давления с ее стороны на свою деятельность – именно это дает ему статус неприкосновенности.

Но это в идеале, конечно.

В целом ряде стран в положениях о статусе депутатской неприкосновенности оговаривается, что она не распространяется на случаи, связанные с нарушением уголовного законодательства.

То есть, обладая неприкосновенностью, депутат имеет возможность свободно реализовывать свою платформу без оглядки на возможность давления со стороны ИВ, или же использования этой властью законодательства для того, чтобы ограничить деятельность депутата.

Однако в целом ряде случаев, конечно, мы наблюдаем, как этим статусом пользуются недобросовестные люди. Часто в депутаты стремятся попасть именно из-за того, что такое положение предполагает личную неприкосновенность. Таким образом, эти люди стремятся обезопасить себя от возможного преследования со стороны государства, в случае если какие-то их действия носят противоправный характер.

Что касается конкретно намерения правящей партии Украины представить в Раду законопроект о лишении депутатов статуса неприкосновенности – это конечно в какой-то степени революционный шаг. Но с другой стороны, он свидетельствует о таком достаточно распространенном в Украине явлении, как борьба людей за депутатский мандат как раз из-за их стремления заполучить такой статус. Не секрет, что многие депутаты парламента Украины являются ставленниками определенных олигархических кругов, кланов, выполняют их заказы. И ведь это очень удобно, когда в одном лице действует и депутат, и исполнитель каких-то заказов кого-то из этих олигархов. То есть, человек облеченный депутатской властью фактически имеет возможность пользоваться полагающимся ему иммунитетом для того чтобы прикрывать и защищать не совсем законную деятельность своего негласного патрона.

И, возможно, чтобы положить конец такой практике, уменьшить интерес олигархических кругов к использованию Рады в своих целях, и пытается партия «Слуга народа» продавить эту свою инициативу.

От себя добавим, однако, что все эти нелицеприятные моменты, описанные экспертом, вполне приложимы к ситуации, царящей в парламентах большинства постсоветских государств. И Азербайджана, к сожалению, тоже.