Спор о матерщине

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья. Такое заявление она сделала неспроста. Дело в том, что в Верховную Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию, согласно которому за использование мата публичными людьми и в СМИ грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест.

Средства, полученные от уплаты штрафов, предлагается направить в Украинский культурный фонд. «Иногда бывает так, что некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят, скорее, Северной Корее, нежели современному европейскому государству», — написала Супрун в фейсбуке.

По ее словам, у науки немало аргументов в защиту ненормативной лексики. Так, метко примененная брань, направленная на ситуацию, а не на собеседника, приносит облегчение, заявила она. «Она приводит к нейтральным или положительным результатам», — отметила Супрун. Такое вот заявление, в чем-то даже претендующее на открытие.

Осталось теперь понять, что же можно относить к разряду ненормативной лексики. К примеру, услышишь ты в ответ на вопрос о том, что ждет партию главного радикала Украины Олега Ляшко, в случае ее непопадания в парламент нового созыва: «А хрен его знает!». И как теперь все это понимать? Как нецензурный ответ, или же, как попытку полемики на тему влияния многолетнего травянистого растения на судьбу отдельно взятой украинской политической партии?

Кроме того, госпожа Супрун практически открытым текстом выписывает рецепт для экс-президента Украины Виктора Януковича. Он ведь, сбежав из страны, появляется порой перед публикой исключительно в российском Ростове. В Донецк ему не вернуться никак, в Киев тем паче. Да и вообще о нем практически все забыли, включая бывших соратников. Как тут не воспользоваться методом Ульяны Супрун, которая дает научное обоснование полезности использования нецензурных слов в обиходной речи?!

Вся это ситуация может очень заинтересовать отечественных парламентариев. Жду теперь, когда кто-то из них, наверное, самый внимательный и идеально воспитанный, также предложит законодательно запретить о противодействии сквернословию. Лоббистом принятия этого закона может стать АФФА. Там ведь прекрасно знают, какие слова произносят отечественные болельщики, глядя на игру национальной сборной. По Супрун, это они так, оказывается, лечатся. Но, чиновникам в АФФА известно и то, что этот процесс оздоровления происходит и с употреблением слов благодарности в адрес тех, кому доверено руководство азербайджанским футболом.

Вот и могут они упросить группу депутатов выступить с инициативой о запрете сквернословия. Да и сами парламентарии могут быть в этом заинтересованы. Есть же среди них те, кто своими речами и предложениями, вызывают столь горячую любовь граждан страны, что просто жуть! Они лекарство от всех недугов. Выскажутся в их адрес люди, и глядишь, все их хвори исчезнут. Не верите? Спросите у Супрун.

Она ведь, возможно сама того не подозревая, облегчила жизнь сотням миллионам людей на Земле. Все теперь будут знать, что эмоционально и с использованием местных идиоматических выражений, реагируя на постоянное повышение цен, на проблемы на работе, на чиновничий беспредел и коррупцию, на какой-то неисправный социальный лифт, по которому чаще поднимаются наверх не самые талантливые и трудолюбивые, а самые исполнительные и готовые стелиться ковриком, они проходят процесс оздоровления. И всем от этого будет легче. За что всем облегченно вздохнувшим нужно благодарить Ульяну Супрун. Попутно оздоравливаясь через высказывание недовольства в адрес тех, кто спешит лишить народ такого дешевого «лекарства».