Список запрещенных для женщин профессий нуждается в пересмотре

Прекрасная половина человечества уже давно доказала, что в большинстве сфер может трудиться наравне с мужчинами. И, тем не менее, есть профессии, на которых женщины не могут работать по закону.

В соседней России решили, что перечень работ и должностей устарел, и было решено сократить список «неженских» профессий с 456 до 98. Министерство труда этой страны рассчитывает, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года. Тогда российские женщины смогут водить большегрузы, служить на кораблях, работать машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей и т.д. Под запретом останется химическое производство, работы в шахтах и рудниках, открытые горные работы, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения.

В нашей стране перечень «неженских» профессий также довольно внушителен. Некоторые международные организации настаивают на том, чтобы такие списки вообще были ликвидированы. Они уверены, что достаточно давать рекомендации и информировать людей о том, как та или иная работа может повлиять на их здоровье. Но не все организации компетентны в подобных вопросах. Об этом # сказал глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

Тем не менее, по словам эксперта, существует необходимость в том, чтобы пересмотреть список «неженских» профессий с учетом применения новых технологий, появления новых средств защиты. Сейчас в Азербайджане используется список, который был фактически скопирован с советского варианта, и подтвержден Кабинетом министров страны. С.Мамедов убежден, что некоторые профессии вообще не должны были попасть в лист запрещенных для женщин. Многие профессии из него нужно убрать. Но какие-то, напротив, стоит туда добавить.

«Некоторые считают, что подобные списки – дискриминация по гендерному признаку, но я так не думаю. Цель тут одна — забота о женском здоровье»,– говорит он.

Что касается каких-либо форм дискриминации женщин на рабочем месте, то, по словам эксперта, скрытая дискриминация существует во всем мире, и в нашей стране в частности.

«Есть горизонтальная и вертикальная дискриминации. Например, женщина и мужчина являются руководителями отделов, но при этом женщине поручают менее ответственный отдел. Это горизонтальная дискриминация. Что такое вертикальная дискриминация можно понять на следующем примере: скажем, в медицине большинство сотрудников – женщины, а руководит ими мужчина. Та же история в образовательной сфере».

Если говорить о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку, то, как говорит С.Мамедов, закон подобное запрещает. Если у мужчины и женщины одинаковый стаж, опыт работы, квалификация нельзя ему платить больше, а ей меньше.

«Возможно, такое происходит в некоторых местах, где зарплату или какую-то ее часть, дают «в конверте». Но это никем не исследуется. У представительниц слабого пола зарплата меньше обычно не из-за дискриминации. Просто многие из них,– отмечает эксперт,– работают в бюджетных организациях, где не такие высокие заработки».

В свою очередь, вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов рассказал # о том, что сейчас как раз рассматриваются предложения по поводу того, какие профессии изжили себя, а какие только становятся актуальными. По его мнению, пора пересмотреть списки профессий, которые уже не совсем актуальны, и привести их в соответствие со временем.

«Если говорить о работах, на которых нельзя трудиться женщинам, то таковых становится все меньше. Женщины и за баранку автобуса, и за штурвал самолета садятся. Сейчас актуально гендерное равенство, но работодатели отдают предпочтение мужчине, если понимают, что женщина чисто физически не справится с обязанностями. Да и есть работа, на которую женщина сама не пойдет. Например, женщина не должна поднимать тяжести весом более 25 килограммов. Правда тяжести сейчас мало кто таскает на себе, есть тележки, машины. Что касается вреда для здоровья при выполнении некоторых работ, то если что-то вредно для женщин, то в подавляющем большинстве случаев вредно и для мужчин»,– сказал он.

По словам Дж.Исмаилова, он согласен с тем, что нужны предупреждения о том, что та или иная работа может нанести вред репродуктивной функции женщины, рекомендации, но запретных списков быть не должно. Сейчас труд стал более механизирован, наблюдается совершенствование производства, отмечает он.

«Раньше в Сумгайыте на некоторых предприятиях было тяжело даже просто находиться, не то, что работать. И не только женщинам, но и мужчинам. Сейчас там открывают современные предприятия, более безопасные. Но, конечно, нельзя сказать, что вредное производство полностью осталось в прошлом. Скажем, работать на нефтеперерабатывающем производстве вредно. За вредность полагается надбавка, это прописано в законе, но может быть также оговорено в трудовом договоре. Такие работники должны раньше выходить на пенсию»,– сказал он.

Говоря о гендерной дискриминации в оплате труда, эксперт заявил, что никогда о подобных случаях в нашей стране не слышал.

«За одну и те же работу люди должны получать одинаковую оплату, независимо от пола. Важно, профессионал своего дела человек или нет, а не пол работника. Кстати, на дискриминацию жалуются и мужчины, уверяя, что слабому полу найти работу намного проще. В какой-то мере это так. Некоторые работодатели,– говорит Дж.Исмаилов,– нанимают исключительно молодых и симпатичных девушек, руководствуясь совсем не рабочими соображениями».