Список требований к Ирану

Президент США Дональд Трамп собирает коалицию для противостояния Ирану, говорится в распространенном заявлении Белого дома, сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп будет работать над созданием широкой коалиции стран, которая закроет Ирану все пути к ядерному оружию и будет противостоять всей полноте пагубной деятельности иранского режима. Страны должны работать вместе, чтобы остановить дестабилизирующее стремление Ирана к региональной гегемонии», — говорится в заявлении Белого дома.

Американская администрация обвинила Иран в поддержке властей Сирии, повстанцев-хуситов в Йемене, шиитского ополчения и «террористов» в Ираке, движения «Хезболлах» в Ливане.

Белый дом опубликовал также список требований к Ирану, начиная с отказа от разработки межконтинентальных баллистических ракет.

«Президент Трамп ясно заявляет, что, помимо того что Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие, иранский режим также должен никогда не разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие, и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам», — говорится в заявлении.

«Иран должен прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как Хезболла, ХАМАС, «Талибан» и «Аль-Каида», покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль, прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем передачи оружия хуситам», — говорится в заявлении Белого дома.

«Иран должен прекратить кибератаки против США и наших союзников, включая Израиль, прекратить тяжелые нарушения прав человека, прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США», — заключили в Белом доме.

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