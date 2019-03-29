Список самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.

Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до 8,7 миллионов евро. Это третий показатель в высшем английском дивизионе. Больше наставника «красных дьяволов» получают только Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 17,5 млн и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») — 10 млн. Чуть менее Сульшера зарабатывают Юрген Клопп («Ливерпуль») — 8,2 млн, Унаи Эмери («Арсенал») — 7 млн и Маурицио Сарри («Челси») — 6 млн.

Отметим, что предшественник норвежца в тренерском кресле «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью зарабатывал в клубе на уровне Гвардиолы — 17,5 млн. (Чемпионат)