Список потенциально опасных пород собак: нужен ли он в Азербайджане?

От жителей столицы, да и других городов страны, периодически можно услышать жалобы на то, что некоторые владельцы крупных агрессивных собак, выгуливают их без намордников и на длинном поводке, тем самым подвергая опасности окружающих. В соседней России эта проблема также актуальна, потому недавно МВД этой страны составило список из 13 потенциально опасных пород, которых запретят выгуливать без поводка и намордника. В нем числятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, гуль донги, питбульмастифы, «северокавказские собаки», волко-собачьи гибриды и отдельно волкособы. В отдельный пункт выделены метисы.

О том, стоит ли и в Азербайджане составить подобный список, # рассказал глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

— Такие документы есть во многих странах мира, в том числе в странах ЕС и в США. Потому нет ничего удивительного в том, что и в России пришли к выводу о необходимости создания списка. Нашей стране он тоже нужен. Вопрос только в том, правильно ли им будут руководствоваться чиновники и правоохранительные органы. Данный список ни в коем случае не должен стать карательным. Он не для того, чтобы животных таких пород усыпляли, травили или как-то негуманно к ним относились.

Он нужен потому, что некоторые владельцы потенциально опасных пород собак ведут себя неправильно. Например, если вы хозяин питбуля или немецкой овчарки, нельзя гулять с ними в людных местах без намордника и короткого поводка. Если животное нападет на прохожего, пусть даже тот сам будет виноват, это создаст проблему для других собак, так как породит новый всплеск агрессии в обществе в отношении них. У нас ведь как: если кого-то укусит собака, сразу начнутся разговоры со стороны определенной части общества о том, что собаки – угроза для людей. Пострадают от этого, в первую очередь, бездомные животные. Потому нужен документ, согласно которому потенциально опасные собаки будут выгуливаться исключительно на коротком поводке и в наморднике.

Кстати, в Германии владельца собаки могут оштрафовать, если он выгуливает ее на длинном поводке. Это расценивается как провоцирование жестокого обращения с животными, то есть в данном случае штраф обусловлен заботой о собаке.

— Какие породы собак можно отнести к опасным для человека?

— В принципе, я считаю, что опасных пород не существует, все зависит от того, в каких условиях содержится животное, как к нему относятся. Из самой доброй собаки можно сделать агрессивную, и наоборот. Но в нашей стране в результате безответственной деятельности кинологических структур получило распространение использование в качестве питомцев служебных и бойцовых пород собак, в которых воспитывалась агрессия.

Например, доберман во многих странах полицейская собака, но кого ему конвоировать, живя в обычной семье? Есть собаки, идеальные для службы в армии, но не для города. У таких животных свои функции, которые в них целенаправленно развивали. А бойцовых собак вообще можно приравнять к огнестрельному оружию. Многие владельцы с психическими проблемами и желанием самоутвердиться за счет животных, используют таких собак в собачьих боях. Де-юре у нас они запрещены, как любые тотализаторы, но де-факто существуют. Владельцы таких собак в итоге часто выбрасывают их на улицу, не справляясь с их сломанной психикой. Те, став бездомными, скрещиваются с дворнягами и наделяют свое потомство присущими им породными качествами.

— Выбрасывают не только агрессивных собак, но и самых безобидных…

— Да, такая тенденция имеет место. Люди покупают животное, думая, что это игрушка, а когда они наиграются и им надоедает о нем заботиться, они выставляют его за дверь. Такие «хозяева» совсем не думают о том, что поступая так, обрекают их на гибель. Некоторые получают собаку в подарок, а потом выясняется что кто-то из членов семьи против такого соседства. Бывает, что избавляются от животного из-за аллергии на шерсть. Перед тем как заводить питомца, надо взвесить все за и против. Чтобы свести случаи выбрасывания домашних животных к минимуму, необходимо остановить продажу кошек и собак в зоомагазинах и на рынках. Нужно создать базу домашних животных в стране, чтобы можно было привлечь нерадивого хозяина к ответственности. Разводить животных должны в специальных питомниках, сейчас же разведенцем может стать любой.

— Нужно ли ограничить разведение потенциально опасных пород?

— На мой взгляд, это необходимо сделать. Чтобы люди меньше заводили таких животных, нужно ввести налог на их содержание, стерилизовать, если они не предназначены для размножения в специализированных питомниках. Человек, берущий, скажем, собаку бойцовой породы, должен быть готов к ее содержанию. Нужно, чтобы он сначала прошел психологическое обследование, чтобы с ним побеседовал кинолог. А правоохранительные органы должны взять на учет, так как такая собака – то же оружие.

— Есть ли в нашей стране какие-то документы, регулирующие содержание домашних животных?

— В 2010 году Кабинет Министров Азербайджана утвердил «Правила содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах». В этом документе указано, что все домашние собаки должны быть на улице в наморднике. Но это ведь абсурд. Представляете пуделя или пекинеса в наморднике? Вот и я не представляю…Кроме того, в нем говорится о том, что одна семья не может содержать более 2 собак, что тоже не может не вызвать критику. Человек может жить в двух-трехэтажном особняке, а может в однокомнатной квартире, но почему-то о площади жилья ничего не говорится. Еще один момент – согласно постановлению собак можно выгуливать только в специально отведенных местах. Вопрос: где в Баку такие места? Сам же и отвечу, их нет. Некоторые полицейские пользуются этим пунктом, вымогая деньги у владельцев животных. Штраф за выгул в неположенном месте – 200 манатов, однако прежде чем штрафовать, надо создать площадки, где собаки смогут гулять. Но этого никто делать не собирается.