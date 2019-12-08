Спикер Рады верит в победу Украины

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский будет придерживаться «красных линий» во время саммита в «нормандском формате» в Париже, сообщает РИА Новости.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в «нормандском формате». В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

«Завтра состоятся переговоры в «нормандском формате», и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины!» — написал Разумков в воскресенье в Facebook.

Ранее МИД Украины подтвердил озвученные Зеленским «красные линии»: невозможность выборов в Донбассе, «пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования», возвращение контроля над границей с РФ, возможно, совместно с ОБСЕ, отсутствие прямых переговоров с ополченцами.