Спикер парламента Грузии прервав визит в Азербайджан вернулся на родину

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом агентству İnterpressnews сообщили в кабинете спикера.

По информации, И.Кобахизде и несколько членов его делегации возвращаются из Баку обратно в Тбилиси.

Отменены запланированные на сегодня в Азербайджане встречи грузинского спикера.

Отметим, что 20 июня на 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси председатель ассамблеи, депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов стал председательствовать на заседании, усевшись в кресло спикера парламента Грузии.

Произошел скандал, депутаты от оппозиции в парламенте Грузии выступили против этого, в результате чего в парламенте возник спор и нарушен порядок проведения мероприятия. Партия «Грузинская мечта» также потребовала передать председательство в заседании не россиянам, а греческому генсеку структуры.

Минувшей ночью в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Полиция разогнала акцию с применением силы, 52 человека были задержаны.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также прервала визит в Беларусь и вернулась в Тбилиси.

| 2019-06-21T12:50:01+00:00 21 июня 2019, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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