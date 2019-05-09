Спикер ЕП предложил создать в ЕС постоянный совет безопасности

Евросоюз должен принимать внешнеполитические решения большинством голосов, а также создать европейский совет безопасности, заявил в четверг спикер Европарламента Антонио Таяни, сообщает РИА Новости.

В Евросоюзе в настоящее время ведется дискуссия о необходимости перехода при решении ряда вопросов во внешней политике, в частности, по санкциям, от полного единогласия на систему большинства.

«Мы не должны продолжать принимать решения по некоторым вопросам путем единогласия, нам нужно переходить к голосованию большинством голосов», — сказал журналистам Таяни, говоря о своей встрече с лидерами 27 стран ЕС в рамках саммита в Сибиу.

«Что касается оборонной политики, то приоритет в том, чтобы усиливать внешнюю политику через идею постоянного совета безопасности, который курировал бы высокий представитель по внешней и оборонной политике, это то, что мы поддерживаем», — заявил он.

| 2019-05-09T18:21:40+00:00 9 мая 2019, 20:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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