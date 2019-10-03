Спецслужбы раскрыли подробности убийства Кашикчи

Турецкие спецслужбы заявили о наличии записи подготовки и убийства оппозиционного журналиста Джамаля Кашикчи, которые им удалось добыть с помощью прослушивающих устройств в консульстве Саудовской Аравии, сообщает «Би-би-си».

О содержании записей рассказали люди, имевшие к ней доступ.

В частности, на записи слышно, как саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги говорит, что любит вскрывать трупы под музыку, и впервые вскрывает труп прямо на полу.

Также на записи Кашикчи якобы называют «необходимой жертвой».

Официальных комментариев саудовский властей не поступало.(Газета.Ru)

| 2019-10-03T09:28:11+00:00 3 октября 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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