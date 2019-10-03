Спецслужбы раскрыли подробности убийства Кашикчи

Турецкие спецслужбы заявили о наличии записи подготовки и убийства оппозиционного журналиста Джамаля Кашикчи, которые им удалось добыть с помощью прослушивающих устройств в консульстве Саудовской Аравии, сообщает «Би-би-си».

О содержании записей рассказали люди, имевшие к ней доступ.

В частности, на записи слышно, как саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги говорит, что любит вскрывать трупы под музыку, и впервые вскрывает труп прямо на полу.

Также на записи Кашикчи якобы называют «необходимой жертвой».

Официальных комментариев саудовский властей не поступало.(Газета.Ru)