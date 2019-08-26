Спецслужбы Австралии сообщили о масштабном иностранном шпионаже внутри страны

Спецслужбы Австралии сообщили о «беспрецедентных масштабах» иностранного шпионажа внутри страны. Как сообщил в понедельник глава Национального агентства внутренней разведки (ASIO), не так давно в стране удалось раскрыть широкую сеть шпионов из Руанды, передает ТАСС.

По словам экспертов агентства, население Австралии «не до конца осознает масштабы угрозы и не понимает, как легко бывает завербовать вновь прибывших мигрантов в качестве шпионов или даже террористов». «Иностранное вмешательство и шпионаж сегодня осуществляются в беспрецедентных масштабах, при этом угроза безопасности исходит от действий и намерений небольшого числа лиц, которые стремятся причинить вред Австралии», — сказал представитель пресс-службы ASIO.

Политолог Джон Блэксленд — профессор Австралийского национального университета отметил, что отчет ASIO выглядит весьма правдоподобным, но показывает лишь одну из сторон проблемы. «Мы знаем, что многие страны пытаются использовать своих граждан, проживающих в Австралии, чтобы повлиять на решения, принимаемые государственными учреждениями, корпорациями и учебными заведениями в их пользу. Иногда это достигается путем внедрения шпионов в дипломатические миссии, но также может включать шантаж или принуждение беженцев и мигрантов стать информаторами, и все сказанное можно отнести не только к Руанде, но и к целому ряду стран, включая Китай», — отметил Блаксланд.