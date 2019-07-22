Спецпредставитель США по Сирии проведет переговоры в Турции

Джеффри возглавляет делегацию нескольких ведомств США и намерен продолжить дискуссии с Анкарой по Сирии. США заявляют, что намерены «ответить на законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности, реализации резолюции СБ ООН 2254 по разрешению конфликта в Сирии». Также будет обсуждаться борьба с терроризмом.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря 2018 года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.