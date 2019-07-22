Спецпредставитель США по Сирии проведет переговоры в Турции

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри проведет переговоры в Турции в понедельник и вторник, сообщил госдепартамент, передает РИА Новости.
Джеффри возглавляет делегацию нескольких ведомств США и намерен продолжить дискуссии с Анкарой по Сирии. США заявляют, что намерены «ответить на законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности, реализации резолюции СБ ООН 2254 по разрешению конфликта в Сирии». Также будет обсуждаться борьба с терроризмом.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря 2018 года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
| 2019-07-22T08:04:13+00:00 22 июля 2019, 09:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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