Спецпредставитель президента РФ по Афганистану принял делегацию «Талибана»

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию радикального движения «Талибан», российская сторона подчеркнула необходимость возобновления переговоров США и талибов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию «Талибана»,- рассказали в МИД.
«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов … «Талибан», в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном»,- заключили в российском МИД.