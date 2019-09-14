Спецпредставитель президента РФ по Афганистану принял делегацию «Талибана»

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию радикального движения «Талибан», российская сторона подчеркнула необходимость возобновления переговоров США и талибов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию «Талибана»,- рассказали в МИД.
«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов … «Талибан», в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном»,- заключили в российском МИД.
| 2019-09-14T01:13:59+00:00 14 сентября 2019, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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