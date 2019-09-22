Спецпосланник ООН приветствовал инициативу хуситов прекратить удары

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал предложение йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов) об отказе от обстрелов территории Саудовской Аравии взамен на аналогичный шаг королевства и назвал его «серьезным сигналом о желании положить конец войне».
В пятницу хуситы заявили, что прекращают наносить удары по Саудовской Аравии и ждут аналогичного шага от королевства.
Как отметил Гриффитс, «реализация этой инициативы «Ансар Алла» в качестве жеста доброй воли может быть серьезным сигналом о желании положить конец войне». Он указал на важность использования этой возможности, чтобы достигнуть прогресс в шагах, необходимых для сокращения насилия и военной эскалации.
Хуситы заявили о готовности прекратить нападения на территорию соседнего королевства спустя неделю, как они взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке страны, хотя Эр-Рияд считает, что это сделали не они, а Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.(РИА Новости)
| 2019-09-22T00:21:45+00:00 22 сентября 2019, 05:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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