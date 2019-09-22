Спецпосланник ООН приветствовал инициативу хуситов прекратить удары

Как отметил Гриффитс, «реализация этой инициативы «Ансар Алла» в качестве жеста доброй воли может быть серьезным сигналом о желании положить конец войне». Он указал на важность использования этой возможности, чтобы достигнуть прогресс в шагах, необходимых для сокращения насилия и военной эскалации.

Хуситы заявили о готовности прекратить нападения на территорию соседнего королевства спустя неделю, как они взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке страны, хотя Эр-Рияд считает, что это сделали не они, а Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.(РИА Новости)