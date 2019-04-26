Спецпосланник ООН не исключил визит в Дамаск в ближайшее время

Спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил, что не исключает возможный визит в Дамаск в ближайшем будущем, передает РИА Новости.

«Это еще один вопрос, который мне нужно уладить. В первую очередь, Нью-Йорк (чтобы ввести в курс дела Совбез), потом еще несколько встреч, потом с большой степенью вероятности Дамаск, (переговоры с) Сирийским комитетом по переговорам (СКП) или нашими друзьями здесь (странами-гарантами)», — сказал Педерсен, отвечая на вопрос, собирается ли он вскоре посещать Дамаск.

В мае Педерсен надеется провести консультации с Россией, Турцией и Ираном по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве.

Ранее Педерсен сообщил журналистам, что собирается в Нью-Йорк, чтобы выступить в Совбезе ООН 30 апреля.

| 2019-04-26T19:07:39+00:00 27 апреля 2019, 02:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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