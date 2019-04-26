Спецпосланник ООН не исключил визит в Дамаск в ближайшее время

Спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил, что не исключает возможный визит в Дамаск в ближайшем будущем, передает РИА Новости.

«Это еще один вопрос, который мне нужно уладить. В первую очередь, Нью-Йорк (чтобы ввести в курс дела Совбез), потом еще несколько встреч, потом с большой степенью вероятности Дамаск, (переговоры с) Сирийским комитетом по переговорам (СКП) или нашими друзьями здесь (странами-гарантами)», — сказал Педерсен, отвечая на вопрос, собирается ли он вскоре посещать Дамаск.

В мае Педерсен надеется провести консультации с Россией, Турцией и Ираном по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве.

Ранее Педерсен сообщил журналистам, что собирается в Нью-Йорк, чтобы выступить в Совбезе ООН 30 апреля.