Спецпомощник Трампа обсудил в Ереване карабахское урегулирование

Cпециальный помощник президента США, директор по вопросам России и Евразии Совета по нацбезопасности Фиона Хилл обсудила с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в Вашингтоне.

Фиона Хилл подчеркнула важность решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие армяно-американских отношений, инвестиционную и финансовую поддержку со стороны США.

| 2019-05-16T15:01:10+00:00 16 мая 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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