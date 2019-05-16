Спецпомощник Трампа обсудил в Ереване карабахское урегулирование

Cпециальный помощник президента США, директор по вопросам России и Евразии Совета по нацбезопасности Фиона Хилл обсудила с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в Вашингтоне.

Фиона Хилл подчеркнула важность решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие армяно-американских отношений, инвестиционную и финансовую поддержку со стороны США.