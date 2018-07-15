Спецподразделения вошли в Сумгайыт: начались аресты

Управляемые внешними силами радикалы намеревались повторить в Сумгайыте события, произошедшие третьего и 10 июня в Гяндже. В воскресенье, 15 июня в Сумгайыте, в результате спецоперации были задержаны члены радикальной оппозиции и религиозных групп.
Итогом операции, проведенной правоохранительными органами АР в Сумгайыте, стало задержание 18 членов радикальных религиозных групп и поддерживающих их активистов из числа радикальной оппозиции.
Правоохранительные органы, проанализировав поступившую информацию, при помощи специальных мероприятий отследили связи радикалов и раскрыли их планы. Только после этого было принято решение о проведении задержаний радикалов.
Сообщается, что в настоящее время операция продолжается.
Ранее на совещании с руководителями правоохранительных органов президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что каждый причастный к этим событиям будет привлечен к ответственности и ответит перед судом (sputnik.az).
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