Спецподразделения вошли в Сумгайыт: начались аресты

Управляемые внешними силами радикалы намеревались повторить в Сумгайыте события, произошедшие третьего и 10 июня в Гяндже. В воскресенье, 15 июня в Сумгайыте, в результате спецоперации были задержаны члены радикальной оппозиции и религиозных групп.

Итогом операции, проведенной правоохранительными органами АР в Сумгайыте, стало задержание 18 членов радикальных религиозных групп и поддерживающих их активистов из числа радикальной оппозиции.

По информации, поступившей в правоохранительные органы, управляемые внешними силами радикалы намеревались повторить в Сумгайыте события, произошедшие третьего и 10 июня в Гяндже, путем организации беспорядков и противостояния нарушить общественно-политическую стабильность в городе и стране.

Правоохранительные органы, проанализировав поступившую информацию, при помощи специальных мероприятий отследили связи радикалов и раскрыли их планы. Только после этого было принято решение о проведении задержаний радикалов.

Сообщается, что в настоящее время операция продолжается.

Ранее на совещании с руководителями правоохранительных органов президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что каждый причастный к этим событиям будет привлечен к ответственности и ответит перед судом (sputnik.az).