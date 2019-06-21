Спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями у парламента Грузии

В Грузии спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по митингующим у здания парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в результате действий спецназа есть пострадавшие.

Уточняется, что на настоящий момент ситуация тяжелая.

Он применил дымовые шашки и слезоточивый газ, из-за чего народ начал в панике разбегаться.

Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.