Специальная виза для авторов стартап-проектов

Профильные государственные ведомства в лице Государственной миграционной службы (ГМС) и Министерства транспорта, связи и высоких технологий готовятся к внедрению нового типа визы — Start-up VISA.

Start-up Visa предназначена для разработчиков в сфере инноваций. Она позволит таким иностранцам беспрепятственно въезжать в Азербайджан и находиться на территории страны. По данным начальника ГМС Вусала Гусейнова, подведомственная структура уже «работает над некоторыми моментами, связанными с законодательством». В свою очередь председатель Агентства по инновациям Турал Керимли увязал это событие с мерами государственной поддержки стартапов. Он сообщил, что профильное агентство прикладывает максимум усилий для «продвижения инновационных инициатив». «Если вы имеете стартап в одной из инновационных отраслей, к примеру, искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, интернета вещей, финансовых технологий и прочих сферах, у вас есть все шансы продолжить работу в Азербайджане», — объяснил глава агентства.

Говоря о сути новшества, специалист в области миграционных вопросов, председатель общественного объединения гуманитарной поддержки «Хаят» Азер Аллахверанов сообщил «Зеркало», что профильные государственные ведомства обсуждают применение в стране нового вида визы, позволяющего беспрепятственно въезжать на территорию страны иностранцам, имеющим проекты экономической важности в сфере высоких технологий.

«Start-up VISA на сегодняшний день применяется в 15 странах мира. Как правило, этот механизм касается особо одаренных иностранных граждан, носителей каких-то полезных идей. Обычно такую визу получают иностранные граждане, готовые представить не просто идею, а конкретный механизм ее реализации и, естественно, финансовую поддержку, — сообщил специалист. — В ряде ведущих стран мира Start-up VISA позволяет автору эффективной идеи, новаторства беспрепятственно проживать на территории иностранного государства в течение определенного времени с перспективой получения гражданства».

По словам Аллахверанова, известны самые различные методы реализации этой программы и подходы разнятся. Скажем, в иных странах такую визу могут оформить особо одаренные в той или иной сфере иностранцы, в других же Start-up VISA могут получить авторы бизнес-проектов.

«Суть заключается в том, что претендент имеет идею, располагает ее финансовой поддержкой, обдумал пути реализации, но затрудняется сделать это в иностранном государстве. Для этого и существует специальная визовая поддержка. С вопросом, зачем нужна такая программа Азербайджану, тоже все ясно. В нашей стране поставлены четкие задачи экономического развития, в частности поддержки предпринимательской деятельности, внедрения технологических новшеств. Сегодня мы заинтересованы привлекать не только местных, но и иностранных граждан, готовых внести свой вклад в развитие инноваций».

Государственная миграционная служба и прочие ведомства, занятые работой в этом направлении, изучают международную практику применения такого вида виз.

«Изучение международного опыта представляется чрезвычайно важным, — говорит Аллахверанов. — От страны к стране условия реализации этой идеи могут меняться, разнится и сумма бюджета, а потому работа предстоит нелегкая. Азербайджан создает благоприятное поле подобных начинаний, чтобы в будущем реализовать экономически выгодную программу в рамках имплементации приоритетных задач экономической важности, — пояснил собеседник. — Естественно, сегодня еще рано говорить, какой опыт будет применяться в контексте того, что мы имеем в плане международной практики. Так или иначе, будет разработан механизм, создающий благоприятное поле для инвестирования проектных идей в нашу экономику и это позволит разработать новый подход к развитию различных сегментов экономики».