Спецдокладчик ООН: Заинтересованные страны не согласились на проведение расследования в отношении пыток над Ассанжем

ООН обратилась ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать психологические пытки в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако ни одна из стран не согласилась на проведение расследования вопреки своим обязательствам по международному праву, сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции ООН в Нью-Йорке.
«Мы запросили заинтересованные государства провести расследование данной ситуации, смягчить давление, оказываемое на него (Ассанжа – ред.), и в особенности обеспечить соблюдение его законных прав, которые, по моему мнению, систематически нарушаются. Однако ни одна из заинтересованных стран не согласилась на проведение расследования, хотя это является их обязательством согласно конвенции ООН против пыток», — заявил Мельцер.
Спецдокладчик сообщил, что ранее он посещал Ассанжа с двумя медицинскими экспертами. Они пришли к заключению, что основатель WikiLeaks был подвержен психологическим пыткам на протяжении длительного времени. Мельцер подчеркнул, что это медицинская оценка.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года. (РИА Новости)