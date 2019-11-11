Спасибо за откровенность, господин Лавров!

Хочу поблагодарить министра иностранных дел России. Спасибо вам, Сергей Лавров за честность и прямоту. Ваша ереванская речь была своевременной, конкретной и лишающей возможности для кривотолков. Все окончательно стало на свои места. Другое дело, что в затруднительное положение попали те отечественные СМИ и политологи, что привыкли торговать иллюзией. Им теперь как-то нужно будет объяснять, оправдывать заявление главы российского внешнеполитического ведомства. Впрочем, это их проблемы.

Итак, что же сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване? А сказал он то, что обычно мы слышим из уст руководителей Армении. Отвечая на вопрос, как Россия относится к предложению вернуть Карабах за стол переговоров в качестве полноценного участника процесса нагорно-карабахского урегулирования, российский министр заявил, что «согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны».

Вроде бы, пока ничего страшного в этом заявлении нет. Армения, как известно, очень хочет вернуть карабахских сепаратистов за стол переговоров. А Азербайджан, естественно, категорически против данной инициативы. Как можно тут что-то согласовать? Ответ очевиден — никак. Стало быть, снова будет срыв переговоров. И это именно то, что на руку армянской стороне, которая готова на что угодно, кроме выполнения конкретных шагов по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«На раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия, Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров, которые после прекращения огня начались. На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов, принял решение, что интересы Нагорного Карабаха будет представлять Ереван», — напомнил глава российского МИД.

Вот совсем непонятно, для чего он совершал этот экскурс в историю. Чтобы бросить камень в огород экс-президента РА Роберта Кочаряна, который и вывел карабахских сепаратистов из-за стола переговоров? Если это так, то можно сделать вывод, что Россия сдает Кочаряна новым армянским властям. Печальная новость для Роберта Седраковича, радостное событие для Никола Воваевича, но должен ли этот торг по судьбе второго президента РА влиять на справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Ответ очевиден — не должен.

И тут мы приходим к главному. «…И всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит», — заявил Лавров. Вот то главное, что сделало вторичным все предыдущие рассуждения главы МИД РФ на встрече с его армянским коллегой. Правда, после этой тирады Лаврова, нужно было бы дополнительно указать, что ее автором является глава МИД России, а не Армении.

Потому, что это армянская сторона всегда бубнила что-то про права «народа Нагорного Карабаха». Что на это всегда отвечал Азербайджан? Безусловно, это известно господину Лаврову. Ведь, он присутствовал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, которое состоялось в начале октября. И тогда, президент Аазербайджана Ильхам Алиев, в присутствии в том числе и главы российского государства Владимира Путина напомнил, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха Азербайджана, включающее себя, как азербайджанцев, так и армян, проживавших на данной территории нашей страны до начала конфликта.

Глава нашего государства тогда добавил, что в результате карабахского конфликта все азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из семи других районов Азербайджана было изгнано. «Иными словами была проведена этническая чистка и на сегодняшний день на оккупированных территориях азербайджанского населения нет и большая часть оккупированных территорий – это выжженная разрушенная земля, разрушенные дома, школы, общественные здания», — заявил тогда Ильхам Алиев. Такой был ликбез на тему «народа Карабаха» со стороны Ильхама Алиева. И все это внимательно слушал Сергей Лавров.

Идем далее. Выступая в Сочи на валдайском форуме, президент нашей страны напомнил также о том, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода всех армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. И это правда. Как правда и то, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, которая признана всем миром, устава ООН, резолюций Совбеза ООН и Хельсинского заключительного акта.

Ни о каком особом и мифическом праве «народа Карабаха» там ничего нет. Но, глава МИД РФ решил озаботиться правами карабахских сепаратистов, оккупантов. Он «забыл» о том, что Армения вошла в ООН, СЕ, ТС и ЕАЭС в своих советских границах, то есть без оккупированных территорий Азербайджана. По сути, это означает, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, принадлежность к нашей стране Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов, что ныне находятся под армянской оккупацией. Уверен, что все это известно и понятно господину Лаврову.

Но, он, как ни крути, сделал в Ереване заявление о том, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Мол, Армения этого не допустит. По сути, это была поддержка действий армянской стороны по игнорированию резолюций Совбеза ООН. Ни слова о них в Ереване сказано не было. Там была душевная беседа двух этнических армян, один из которых забыл о том, что он является главой российского, а не армянского МИД.

Да, рассуждая шире, Лавров по сути поддержал действия РА по продолжению оккупации 20% территорий нашей страны. И после этих его ереванских откровений теряют всякий смысл рассуждения отечественных экспертов о «разных башнях Кремля». Все просто. Россия поддерживает государство, которое оккупировало наши земли, Россия выступает в поддержку сепаратизма. Это логично. Ведь, Россия сама является государством-оккупантом. Она находится под американскими и европейскими санкциями за аннексию украинского Крыма.

Кроме того, Россия поддержала ранее южно-осетинских и абхазских сепаратистов, пошла с войной на Грузию в августе 2008 года. Она признала «независимость» грузинских территорий — Южной Осетии и Абхазии. Она поддерживает сепаратизм и войну в Донбассе, требуя, кстати, чтобы официальный Киев «услышал голос народа Донбасса». Так что, тут все логично и последовательно. Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Армению в карабахском конфликте. Иного и быть не могло, что в очередной раз подтвердил Сергей Лавров.