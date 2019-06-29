Спасение утопающих грозит тюрьмой немецкому капитану

Немецкий капитан судна «Sea Watch 3», занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, Карола Ракете, была задержана итальянскими властями на острове Лампедуза. Само судно с 40 мигрантами на борту также находится в порту Лампедузы. Об этом в ночь на субботу, 29 июня, сообщили представители благотворительной организации Sea Watch, которой принадлежит судно, информирует Русская Служба DW.

12 июня судно подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что «никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность».

Судно «Sea Watch 3» было конфисковано в середине мая после конфликта с итальянскими властями, которые не хотели принимать находившихся на борту мигрантов. 1 июня судно было освобождено и вновь направилось к берегам Ливии.