SpaceX сообщила о проблемах на испытаниях двигателей Crew Dragon в США

Сотрудники SpaceX совместно с коллегами из НАСА проводят расследование. Детали произошедшего не раскрываются.

По данным подразделения ВВС США, базирующемся на мысе Канаверал, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, в полдень недалеко от объектов ВВС были видны клубы темного дыма, передает ria.ru.

США утратили возможность отправки астронавтов в космос в 2011 году после окончания программы «Шаттл». Доставку американцев на МКС в настоящее время осуществляет Россия на кораблях «Союз».