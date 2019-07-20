SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

Запуск грузового космического корабля Dragon на Международную космическую станцию состоится не раньше 24 июля. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

«Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправится к МКС 21 июля, передает korrespondent.net.

Причины переноса времени старта компания не называет. В пятницу портал Space Flight Now сообщил, что «ранее на этой неделе в ходе предстартовых испытаний двигателей произошли проблемы», которые приведут к задержке запуска.

В свою очередь NASA сообщает, что на борту грузового корабля будут находиться материалы для нескольких десятков научных экспериментов, продукты и предметы первой необходимости для экипажа.

| 2019-07-20T10:51:16+00:00 20 июля 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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