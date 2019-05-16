SpaceX отменила пуск самой загруженной Falcon 9

Американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту 60 спутников Starlink. Как передает Газета.Ru, об этом сообщается в твиттере компании.

В SpaceX уточнили, что пуск был отменен из-за высокоуровневых ветров. В настоящий момент специалисты компании работают над тем, чтобы запустить ракету в четверг, 16 мая.

Ранее глава компании Илон Маск заявлял, что «полезная нагрузка» этой Falcon 9 является самой большой за всю историю компании и составляет 18,5 т.