Space X хотят вывести в космос 42 тыс. спутников

Компания Илона Маска Space X собирается вывести в космос несколько десятков тысяч спутников связи Starlink. Об этом сообщает портал spacenews.com.

Отмечается, что всего планируется выведения 42 тыс. спутников, что в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года.

Уточняется, что Space X обратилась с просьбой в Международный союз электросвязи ITU для предоставления им частоты для 30 тыс. дополнительных спутников. Компания уже получила разрешение на размещение 12 тыс. небесных тел.(Газета.Ru)

| 2019-10-15T23:57:19+00:00 16 октября 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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