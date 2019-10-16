Space X хотят вывести в космос 42 тыс. спутников

Компания Илона Маска Space X собирается вывести в космос несколько десятков тысяч спутников связи Starlink. Об этом сообщает портал spacenews.com.

Отмечается, что всего планируется выведения 42 тыс. спутников, что в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года.

Уточняется, что Space X обратилась с просьбой в Международный союз электросвязи ITU для предоставления им частоты для 30 тыс. дополнительных спутников. Компания уже получила разрешение на размещение 12 тыс. небесных тел.(Газета.Ru)