Создавать зону безопасности в Сирии Турция будет самостоятельно

Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV.

«К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути», — сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует создать зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном.

| 2019-10-01T21:44:17+00:00 1 октября 2019, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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