Создавать зону безопасности в Сирии Турция будет самостоятельно

Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV.

«К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути», — сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует создать зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном.