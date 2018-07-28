Создателю «Rolling Stones» 75 лет

Исполнилось 75 лет культовому британскому рок-музыканту и одному из создателей всемирно известной группы Rolling Stones Мику Джаггеру. Выступлениям и работе в студии легенде рока возраст не мешает и сейчас. Хотя когда-то, еще в свои 33, он обещал уйти со сцены. Затем, не сдержав слова, клялся, что повторит попытку в 50.
Сегодня Мику Джаггеру — 75 и он по-прежнему полон сил и энергии. Группа Rolling Stones образовалась в 62-м году. Через два года эту четверку знала вся Великобритания. А в 69-м их назвали величайшей рок-группой планеты, пишет Euronews.