Создателю «Rolling Stones» 75 лет

Исполнилось 75 лет культовому британскому рок-музыканту и одному из создателей всемирно известной группы Rolling Stones Мику Джаггеру. Выступлениям и работе в студии легенде рока возраст не мешает и сейчас. Хотя когда-то, еще в свои 33, он обещал уйти со сцены. Затем, не сдержав слова, клялся, что повторит попытку в 50.

Сегодня Мику Джаггеру — 75 и он по-прежнему полон сил и энергии. Группа Rolling Stones образовалась в 62-м году. Через два года эту четверку знала вся Великобритания. А в 69-м их назвали величайшей рок-группой планеты, пишет Euronews.

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| 2018-07-28T00:58:28+00:00 28 июля 2018, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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