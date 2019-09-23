Создатели «Игры престолов» поблагодарили Джорджа Мартина

После получения премии в категории «лучший драматический сериал» создатели «Игры престолов» поблагодарили автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, сообщает THR.
«Это все началось в безумной голове Джорджа Мартина», — отметил сценарист шоу Дэвид Бениофф, а его соавтор Д.Б. Уайсс поблагодарил актеров, подчеркнув, что им удавалось улучшить все, что было написано.
За награду в этой категории боролись «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Рассуждая о том, войдет ли «Игра престолов» в историю, Уайсс отметил: «Это большой вопрос. Не нам решать, что люди будут о ней думать дальше. Надеюсь, сериал еще будут смотреть. Сейчас сложно сказать, как к нему будут относиться через десять, двадцать или даже пять лет. Все очень быстро меняется».
В этот раз «Игра престолов» была выдвинута на «Эмми» в 32 номинациях. Помимо главной победы и наград в технических категориях, шоу отметили за «лучшую мужскую роль второго плана» (Питер Динклэйдж).(РИА Новости)
| 2019-09-23T13:38:04+00:00 23 сентября 2019, 14:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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