Создатели «Игры престолов» поблагодарили Джорджа Мартина

После получения премии в категории «лучший драматический сериал» создатели «Игры престолов» поблагодарили автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, сообщает THR.
«Это все началось в безумной голове Джорджа Мартина», — отметил сценарист шоу Дэвид Бениофф, а его соавтор Д.Б. Уайсс поблагодарил актеров, подчеркнув, что им удавалось улучшить все, что было написано.
За награду в этой категории боролись «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Рассуждая о том, войдет ли «Игра престолов» в историю, Уайсс отметил: «Это большой вопрос. Не нам решать, что люди будут о ней думать дальше. Надеюсь, сериал еще будут смотреть. Сейчас сложно сказать, как к нему будут относиться через десять, двадцать или даже пять лет. Все очень быстро меняется».
В этот раз «Игра престолов» была выдвинута на «Эмми» в 32 номинациях. Помимо главной победы и наград в технических категориях, шоу отметили за «лучшую мужскую роль второго плана» (Питер Динклэйдж).(РИА Новости)