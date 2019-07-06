Создатель «Маски» хочет, чтобы главную роль в ремейке сыграла женщина

Один из создателей серии комиксов «Маска», а также исполнительный продюсер и сценарист одноименного фильма 1994 года Майк Ричардсон, считает, что если ремейк картины будут снимать, то главную роль следует исполнить женщине. Как передает ТАСС, об этом он рассказал Forbes.

«У меня есть одна [актриса] на примете, но я не буду назвать ее имя. Нам придется долго убеждать этого человека, но посмотрим», — заявил Ричардсон. Он добавил, что хочет, чтобы ремейк был о совершенно другом персонаже. По его словам, главное в «Маске» — это то, как человек поступает при наличии абсолютной власти.

«Одна из лучших особенностей маски… в том, что любой может получить [ее], поэтому можно написать историю о ком угодно и взять на роль любого комика», — отметил Ричардсон.

Как уточняет Forbes, в комиксе маска уже попадала в руки женских персонажей. В частности, артефакт использовала девушка Стенли Ипкисса Кэти. Также в одной из сюжетных линий маленькая девочка по имени Эмили надела маску и использовала потусторонние силы, чтобы отомстить школьным хулиганам и учителям.