Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин может получить Нобелевскую премию

Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, сообщает USA Today. Произведение легло в основу популярного сериала «Игра прстолов».
Победитель будет объявлен 10 октября. Имена кандидатов, которых рассматривает Шведская академия, традиционно держатся в секрете. Авторитетный букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов. Первые строчки в нем занимают канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд — автор бестселлера «Записки служанки», который лег в основу популярного сериала «Рассказ служанки».
Среди вероятных кандидатов — Людмила Улицкая, Милан Кундера и Харуки Мураками, а в конце списка — Джордж Мартин.
| 2019-10-09T08:28:02+00:00 9 октября 2019, 11:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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