Созданы очки для определения уровня сахара в крови

Группа исследователей из Бразилии и США разработали очки, которые способны по слезам обладателя определять уровень сахара в крови, а также наличие алкоголя и уровень витаминов.

В аксессуар встроены специальные датчики, которым достаточно соприкоснуться со слезой, чтобы измерить химические и биологические реакции. После анализа данных очки отправляют результаты исследования на компьютер или смартфон, передают РИА Новости.

В настоящий момент количество людей, страдающих диабетом, насчитывает порядка 380 млн по всему миру. Для контроля уровня сахара в крови диабетики используют глюкометры. Он имеет риск инфицирования, потому что приходится прокалывать палец несколько раз в день.

| 2019-12-01T18:06:19+00:00 1 декабря 2019, 21:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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