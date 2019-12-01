Созданы очки для определения уровня сахара в крови

Группа исследователей из Бразилии и США разработали очки, которые способны по слезам обладателя определять уровень сахара в крови, а также наличие алкоголя и уровень витаминов.

В аксессуар встроены специальные датчики, которым достаточно соприкоснуться со слезой, чтобы измерить химические и биологические реакции. После анализа данных очки отправляют результаты исследования на компьютер или смартфон, передают РИА Новости.

В настоящий момент количество людей, страдающих диабетом, насчитывает порядка 380 млн по всему миру. Для контроля уровня сахара в крови диабетики используют глюкометры. Он имеет риск инфицирования, потому что приходится прокалывать палец несколько раз в день.