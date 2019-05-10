Создание новых рабочих мест — лучший способ борьбы с браконьерством

Браконьерство наносит экологии огромный, порой непоправимый, урон. Министерство экологии борется с этим явлением, выявляя и штрафуя нарушителей, но проблему это не решает. Глава пресс-службы данной структуры Ирада Ибрагимова заявила, что во время совместных рейдов, проведенных сотрудниками МВД и минэкологии во внутренних водных бассейнах, на реках Кура и Араз, у браконьеров были изъяты запрещенные охотничьи приспособления и выловленные различные виды рыб. В отношении нарушителей закона были применены штрафы, в целом, в размере 8 607 манатов, по четырем делам правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Она, как сообщает Trend, отметила, что все еще встречаются случаи, когда при рыбной ловле используют синтетические сети, багры, электроприборы, химические и взрывчатые вещества.

Эколог Фикрет Джафаров рассказал # о том, что в нашей стране распространены три вида браконьерства. Первый- рыбное браконьерство, которое наносит огромный ущерб морской фауне.

По его словам, данный вид браконьерства приносит большие деньги, но не самим браконьерам, а третьим лицам. Сами же браконьеры, занимающиеся рыбным промыслом, как говорит эколог, зарабатывают очень мало.

«Они идут на это, так как у них нет другой альтернативы, нет иных возможностей заработать деньги на содержание семьи. Таким браконьерством занимаются те, кто живут на берегу Каспия. Они оказались за бортом, для них нет работы, потому люди крутятся как могут»–сказал эксперт.

Ф.Джафаров отметил, что браконьерство поставило на грань вымирания четыре вида осетровых рыб, белорыбицу, каспийского лосося и каспийского судака.

Второй вид браконьерства- отстрел перелетных птиц, и им, как говорит наш собеседник, также промышляют, в основном, живущие вдоль Каспия. По его словам, раньше они имели доступ к ресурсам на законных основаниях. Люди покупали лицензию, отстреливали птиц и продавали их легально, на этом что-то зарабатывая. Сейчас из-за ограниченного количества лицензий, а также их дороговизны, люди вынуждены подаваться в браконьеры. Ф.Джафаров заявил о том, что многие птицы и дикие животные в нашей стране занесены в Красную Книгу и встречаются крайне редко, и их отстрел браконьерами может привести к их полному исчезновению.

Третий вид браконьерства, по словам Ф.Джафарова, связан с вырубкой лесов. Он отметил, что благодаря тому, что на сегодняшний день газифицировано порядка 95% территории Азербайджана, проблема вырубки лесов уже стоит менее остро.

«Раньше многие вырубали их, чтобы топить дома, сейчас в этом нет необходимости. Однако нельзя сказать, что проблема вырубки канула в Лету. Чтобы решить проблему браконьерства необходимо обеспечить людей работой»–уверен эксперт.

Председатель Национального Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отметил #, что если браконьеры используют взрывчатку, то это неблаготворно сказывается на морской фауне в целом. Уничтожается в этом случае и кормовая база рыб.

«Что касается животных, то охота на многие виды запрещена, но, несмотря на это имеет место. Государство борется с такими фактами, однако искоренить их, пока не удается. Есть штрафы, но вот толку от них мало. Я считаю, что нужны жесткие, радикальные меры. За убийство животных и вылов рыб, занесенных в Красную книгу, должен быть расстрел. Только эта мера остановит такие факты. Да, это жестоко, но других вариантов я не вижу. Браконьеры ставят популяции многих представителей фауны на грань вымирания. Чтобы они восстановились, понадобится много времени. А в некоторых случаях это уже невозможно вообще. У нас нет никаких исследований, которые показали бы какие виды мы потеряли из-за хищнической деятельности человека»–говорит эколог.

По его словам, во многом браконьерство процветает благодаря коррупции. Без ее искоренения борьба с этим злом бесполезна.

Т.Зейналов, как и предыдущий собеседник, заявил, что часто люди вынуждены заниматься браконьерством из-за отсутствия работы.

«Для тех, кто живут на берегу Куры и Каспия вылов рыбы с целью продажи иногда единственный источник дохода. Нужно дать им определенные квоты на вылов, чтобы они делали это законно. Также нужно поступить и в отношении тех, для кого единственный источник пропитания- лес. А вообще,–говорит эколог,– нужно создавать больше предприятий, открывать новые рабочие места».

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что браконьеры при ловле рыбы часто используют вредные для экологии способы. По поводу незаконной охоты, он отметил, что она есть, но таких случаев становится все меньше.

«Это связано с тем, что за последние годы площадь охраняемых территорий в Азербайджане увеличилась в два раза, были созданы Национальные парки.

Как-то в Закатале я встретил чобана, который сказал мне о том, что ни в коем случае нельзя охотиться на дагестанского тура. Он отметил, что это не связано с боязнью наказания, просто так поступать неправильно. Меня порадовал такой уровень самосознания. Нужно больше работать с населением, просвещать его, и результат не заставит себя долго ждать. Но также необходимо применять штрафные санкции по отношению к нарушителям, а это делают не всегда»–сказал он.

По словам И.Мустафаева, если говорить о вырубке леса, то она продолжается, хоть и не в прежних масштабах. Он отметил, что часто в вырубке винят население близлежащих деревень, но не могут простые люди вырубить много деревьев. К тому же сейчас почти везде есть газ.

«Чаще лес вырубают для изготовления паркета, мебели. Не верю, что лесники не знают, кто занимается вырубкой. Если они знают и молчат – это плохо, но,–говорит эколог,– если предположить, что они и правда не знают, то и это плохо, ведь как же они тогда следят за лесным хозяйством?»