Создана Торгово-промышленная палата тюркоязычных стран

В рамках XII Астанинского экономического форума в Нур-Султане принят устав совместной Торгово-промышленной палаты (ТПП) тюркоязычных стран, саообщает Агентство Анадолу.

В церемонии подписания документа приняли участие генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, глава Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджыклыоглу, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

На церемонии присутствовали также посол Турции в Казахстане Невзат Уйанык, посол Азербайджана в Нур-Султане Рашад Мамедов, глава Ассоциации предпринимателей Казахстана и Турции (TÜKİB) Фырат Девелиоглу, казахские и турецкие предприниматели.

Подписи под документом поставили Хисарджыклыоглу, Мырзахметов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Нурлан Мусуралиев и глава Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

Амреев сообщил, что устав готовился в течение долгого времени, отметив, что создание совместной Торгово-промышленной палаты откроет новые возможности для увеличения торговли между странами Тюркского совета.