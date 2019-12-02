Создана редакционная комиссия по подготовке решения о роспуске парламента Азербайджана

На заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана создана редакционная комиссия по подготовке решения о роспуске парламента, сообщает в понедельник Trend.

В ее состав входят вице-спикер Бахар Мурадова, глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, депутат Фазаиль Ибрагимли, глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и депутат Сахиба Гафарова, сказал на пленарном заседании спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Отметим, что 28 ноября состоялись заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте.

На заседании представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Независимые депутаты, представленные в Милли Меджлисе, также проведя заседание, поддержали эту инициативу.

| 2019-12-02T13:07:49+00:00 2 декабря 2019, 14:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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