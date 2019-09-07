Создана рабочая группа для расследования происшествия в селе Кюснетгазма Губинского района

В Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступила информация о нападении медведя на сельхозживотных в селе Кюснетгазма Губинского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, для расследования этой информации в министерстве создана рабочая группа.

Согласно сообщению, рабочая группа в составе охотников-любителей и сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов номер 5 МЭПР взяла указанную территорию под контроль в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба.