Создана рабочая группа для расследования происшествия в селе Кюснетгазма Губинского района

В Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступила информация о нападении медведя на сельхозживотных в селе Кюснетгазма Губинского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, для расследования этой информации в министерстве создана рабочая группа.

Согласно сообщению, рабочая группа в составе охотников-любителей и сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов номер 5 МЭПР взяла указанную территорию под контроль в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба.

| 2019-09-07T14:19:21+00:00 7 сентября 2019, 15:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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