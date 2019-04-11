Создан Оргкомитет в связи с проведением «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира».
В распоряжении говорится, что межнациональные отношения в Азербайджанской Республике на современном этапе и государственная политика, осуществляемая в религиозной сфере, опираются на нормы международного права и богатые исторические корни. Проведение в Азербайджане, известном как один из центров мультикультурализма в мире, ряда авторитетных международных мероприятий, вносящих вклад в межцивилизационный и межрелигиозный диалог, стало уже традицией. С 2008 года гуманитарные проблемы, вызывающие обеспокоенность международной общественности, обсуждаются в рамках «Бакинского процесса», предусматривающего развитие межкультурного диалога, проводится плодотворный обмен мнениями между известными религиозными лидерами, общественно-политическими деятелями мира, официальными представителями государств, влиятельными учеными и представителями интеллигенции. С этой точки зрения проведенный в 2010 году в Баку саммит религиозных лидеров мира можно считать вкладом в развитие межцивилизационного диалога, расширение сотрудничества различных религиозных конфессий, а также создание атмосферы взаимного доверия.
Проведение в Баку очередного международного саммита в рамках юбилейных мероприятий, связанных с 70-летием со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, совместное обсуждение с участием влиятельных религиозно-общественных деятелей происходящих в отдельных регионах сложных религиозно-этнических процессов и современных вызовов глобализирующегося мира являются одними из вопросов, представляющих актуальность.
В связи с проведением 14-15 ноября «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира» поручено создать Организационный комитет в следующем составе:
председатель Организационного комитета
Али Ахмедов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
члены Организационного комитета
шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества
Зейнал Нагдалиев — помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам — заведующий отделом
Али Гасанов — помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам — заведующий отделом
Этибар Наджафов — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии
Самир Шарифов — министр финансов Азербайджанской Республики
Абульфас Гараев — министр культуры Азербайджанской Республики
Мубариз Гурбанлы — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями
Вюсал Гусейнов — начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Ульви Мехтиев — председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики
Рамиз Гасанов — заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Иса Габиббейли — вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Сиявуш Новрузов — председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным образованиям
Аслан Асланов — председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)
Ровшан Мамедов — заместитель председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телерадиовещание»
Исмаил Гаджиев — председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана
Александр Ищеин — архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви
Милих Евдаев — председатель Религиозной общины горских евреев города Баку
Салман Мусаев — первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа
Васим Мамедалиев — действительный член Национальной академии наук Азербайджана, председатель Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа.
Организационному комитету, созданному настоящим распоряжением, поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира».
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.