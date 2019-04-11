Создан Оргкомитет в связи с проведением «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира».

В распоряжении говорится, что межнациональные отношения в Азербайджанской Республике на современном этапе и государственная политика, осуществляемая в религиозной сфере, опираются на нормы международного права и богатые исторические корни. Проведение в Азербайджане, известном как один из центров мультикультурализма в мире, ряда авторитетных международных мероприятий, вносящих вклад в межцивилизационный и межрелигиозный диалог, стало уже традицией. С 2008 года гуманитарные проблемы, вызывающие обеспокоенность международной общественности, обсуждаются в рамках «Бакинского процесса», предусматривающего развитие межкультурного диалога, проводится плодотворный обмен мнениями между известными религиозными лидерами, общественно-политическими деятелями мира, официальными представителями государств, влиятельными учеными и представителями интеллигенции. С этой точки зрения проведенный в 2010 году в Баку саммит религиозных лидеров мира можно считать вкладом в развитие межцивилизационного диалога, расширение сотрудничества различных религиозных конфессий, а также создание атмосферы взаимного доверия.

Проведение в Баку очередного международного саммита в рамках юбилейных мероприятий, связанных с 70-летием со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, совместное обсуждение с участием влиятельных религиозно-общественных деятелей происходящих в отдельных регионах сложных религиозно-этнических процессов и современных вызовов глобализирующегося мира являются одними из вопросов, представляющих актуальность.

В связи с проведением 14-15 ноября «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира» поручено создать Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Али Ахмедов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества

Зейнал Нагдалиев — помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам — заведующий отделом

Али Гасанов — помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам — заведующий отделом

Этибар Наджафов — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии

Самир Шарифов — министр финансов Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев — министр культуры Азербайджанской Республики

Мубариз Гурбанлы — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

Вюсал Гусейнов — начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Ульви Мехтиев — председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

Рамиз Гасанов — заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Иса Габиббейли — вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Сиявуш Новрузов — председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным образованиям

Аслан Асланов — председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ровшан Мамедов — заместитель председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телерадиовещание»

Исмаил Гаджиев — председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана

Александр Ищеин — архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви

Милих Евдаев — председатель Религиозной общины горских евреев города Баку

Салман Мусаев — первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа

Васим Мамедалиев — действительный член Национальной академии наук Азербайджана, председатель Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа.

Организационному комитету, созданному настоящим распоряжением, поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению «II Бакинского саммита религиозных лидеров мира».

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.